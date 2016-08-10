Тамбов, 10 августа, 2016, 18:47 — ИА Регнум. Тамбовская область получит в этом году из федерального бюджета в размере 744 млн рублей субсидий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

Соответствующее соглашение о выделении субсидий подписали администрация Тамбовской области и Минздрав России. Большая часть из 744 млн рублей — а это 395 млн рублей — будет направлена на льготное лекарственное обеспечение в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения».

Около 280 млн рублей предусмотрено на приобретение медицинского оборудования для строящегося хирургического корпуса областной детской больницы. Еще 60 млн рублей пойдет на выплаты врачам-специалистам, переехавшим на работу в сельскую местность. Кроме того, свыше 3 млн рублей и 4,7 млн рублей будут затрачены на софинансирование расходов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи и профилактику ВИЧ-инфекции соответственно.

Напомним, ранее глава администрации Тамбовской области Александр Никитин неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что одной из приоритетных задач региональной власти является сохранение здоровья людей. За последние годы бюджет здравоохранения Тамбовской области вырос в несколько раз. В этом году он составляет порядка 12 млрд рублей. Эти средства позволяют увеличивать зарплаты медработникам, закупать современное оборудование, увеличивать объемы высокотехнологичной помощи, внедрять новые и эффективные методики лечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тамбовской области в 2016 году в системе здравоохранения планируется внедрить ряд модулей и подключить к информационной системе ФАПы.

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