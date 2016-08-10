Москва, 10 августа, 2016, 18:34 — ИА Регнум. При проведении жеребьевки между партиями по определению мест в избирательном бюллетене в ходе выборов в Государственную думу РФ надо учитывать фактор очередности регистрации партий на выборах. Такое мнение высказал секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов. «Для определения порядка жеребьевки мы предлагаем два варианта: либо провести преджеребьевку, когда партии разыгрывают очередность участия в жеребьевке, либо исходить из очередности регистрации списков партии на выборах, — заявил он ТАСС. — Нас устраивает и то, и другое».

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Тянуть жребий по номеру регистрации в Минюсте — «не лучшее решение», полагает Неверов. «Конечно, «Единая Россия» в этом случае оказывается в более выигрышном положении (в списке зарегистрированных партий, размещенном на сайте Минюста РФ, единороссы стоят под первым номером). Но нам более важна легитимность и доверие людей к результатам выборов, чем использование преференций», — подчеркнул он.

Секретарь генсовета «Единой России» отметил, что члены его партии «осознанно не спешили сдавать документы как можно быстрее, все выверяли, проверяли кандидатов на наличие судимостей или претензий в отношении коррупции». «Все это требовало времени. Это наш осознанный выбор. Есть партии, которые сдавали документы в срочном порядке — это их выбор», — считает он. Предложенный принцип учета фактора очередности регистрации партии на выборах Неверов предлагает применять не только на федеральном уровне, но и на региональном.

Представители непарламентских партий поддержали предложение «Единой России» о преджеребьевке. «Нам ближе предложение Неверова о проведении преджеребьевки, — заявил ТАСС председатель федерального политического комитета партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. — В этом случае мы сами, а не бюрократические процедуры, будем определять свою судьбу. Будем первыми — хорошо, повезло. Вытянем номер в конце — что ж поделаешь, жребий есть жребий».

С ним согласился и председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. «Дать нам возможность самим определить очередность участия в жеребьевке — вот это предложение единороссов нам кажется справедливым, — подчеркнул он. — Все должны быть в одинаковых условиях: пришли в ЦИК, провели прямо на месте преджеребьевку, определили, в каком порядке будем тащить жребий. И никаких претензий ни к кому — сами решаем все своими руками».

«Оптимальным вариантом» назвал предложение о проведении преджеребьевки Анатолий Панфилов (Российская экологическая партия «Зеленые»), передает «Интерфакс». «Зачем нам надо, чтобы ЦИК нам говорил, в каком порядке тянуть шары с номерами в бюллетене? Зачем нужны какие-то спекуляции потом на эту тему?» — добавил он. Партии, участвующие в выборах, могут сами между собой предварительно определить простым жребием очередность — «и уж тут, как кому повезет», — уверен Панфилов.

Напомним, 12 августа ЦИК РФ планирует провести жеребьевку по определению мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Как следует из порядка проведения жеребьевки, утвержденного Центризбиркомом, она «проводится методом случайной выборки номеров с применением лототрона, в который помещаются шары с находящимися внутри них номерами по количеству партий». При этом представители партий тянут шары в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации партий Минюстом.