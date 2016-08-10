Вологда, 10 августа, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Производство тракторной техники на череповецкой промышленной площадке ведется в рамках созданного недавно совместно с белорусскими партнерами машиностроительного кластера. Так, за прошлый год в Череповце с конвейера сошло 1712 единиц техники.

Константин Гуральчук. Пашня. Два тракториста. 1952

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на заводе-производителе «ЧЛМЗ», уже подписан контракт с Минским тракторным заводом на производство еще 1,8 тысячи единиц единиц тракторокомплектов «Беларус» до конца 2016 года на сумму 1,91 млрд рублей."Создание машиностроительного кластера заметно расширит линейку выпускаемой на заводе техники. В рамках кластера будет создана крупная транспортно-логистическая компания, укомплектованная тягачами производства ОАО «МАЗ». Планируется просчитать проект об организации на площадке ЧЛМЗ локализованного производства спецтехники для транспортировки леса. Ведется работа по совместному производству с белорусскими партнерами нового погрузчика-экскаватора. Будут созданы новые рабочие места, налажен выпуск новых видов техники, увеличен уровень локализации производства», — цитирует корреспондент ИА REGNUM гендиректора завода Владимира Боглаева.

В развитие кластера, по предварительным расчетам, за десять лет будет вложено порядка 750 миллионов рублей.

Добавим, что первый трактор марки «Беларус» собственного лицензионного производства сошел с конвейера в Череповце в 2009 году. За все время работы сборочного производства в городе металлургов удалось собрать более шести тысяч белорусских тракторов. На сегодняшний день Вологодская область лидирует по производству тракторной техники в России. Каждый третий трактор, собранный в нашей стране, собирается на череповецкой промышленной площадке. К 2020 году производство тракторов на Вологодчине должно вырасти в два раза — до 3,5 тысяч машин в год.