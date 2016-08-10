Вильнюс, 10 августа, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Парламентская фракция Рабочей партии Литвы встретилась с министром внутренних дел Томасом Жилинскасом, чтобы обсудить вызываемую беженцами угрозу, механизм проверки беженцев и их интеграцию. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 августа, в Сейме Литвы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Призрак

«Нас пытались заверить, что сегодня предпринимается немало мер, чтобы в Литву попадали только тщательно проверенные лица, не представляющие опасности для страны. Но мы должны понимать, что такие меры безопасности не будут долго оставаться эффективными. Мы обязаны смотреть в будущее и не отрицать возможность того, что теракты может осуществить не первое, а второе и даже третье поколение беженцев. Пока что я не слышал, как можно обезопасить себя от несчастий, которые могут произойти не только через несколько лет, но и через несколько десятков лет», — сказал староста «трудовиков» Кястутис Даукшис.

По словам политика, необходимо создать единую систему, которая помогла бы контролировать и эффективно интегрировать беженцев в нашей стране. «Мы на данный момент пытаемся впустить в нашу страну большое число людей, для которых неприемлема ни наша вера, ни наш образ жизни. На самом ли деле мы готовы рисковать, чтобы в будущем в Литве мог произойти террористический акт? Я убежден, что необходимо еще раз хорошенько подумать, можем ли мы впускать в свою страну беженцев, а еще важнее, сумеем ли мы должным образом осуществить их интеграцию», — сказал Даукшис.

Председатель партии Валентинас Мазуронис утверждает, что, наблюдая за неспокойной ситуацией в Европе, необходимо отважиться и принять три важных решения. «В первую очередь мы обязаны остановить дальнейшее принятие беженцев в Литву. Также мы обязаны как можно скорее начать консультироваться с другими странами ЕС, которые уже столкнулись с проблемами, вызываемыми беженцами, и их последствиями. И, наконец, мы должны инициировать переговоры с Еврокомиссией и Советом Европы о пересмотре уже принятых квот и эффективном решении кризиса беженцев другими способами», — сказал Мазуронис.

Напомним, Литва обязалась принять 1105 беженцев.