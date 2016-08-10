Никосия, 10 августа, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Министр юстиции Кипра Йонас Николау говорит, что распорядился ужесточить полицейский контроль на отдалённом северо-западном берегу острова, передаёт ABC News. Поводом к этому послужило недавнее прибытие туда двух переполненных людьми шлюпок из соседней Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Welcome

В сегодняшнем заявлении Николау инструктировал власти установить наблюдение с полицейского патрульного катера за удалённым берегом между Полисом Хрисохус и деревнями Пиргоса.

Цель патрулирования, по словам кипрского министра — борьба с контрабандой людьми и защита прибывающих мигрантов.

Меры приняты спустя день после того, как 14 мужчин и одна женщина — все сирийцы — были найдены в обозначенной области, перебравшись туда на лодках из турецкого Мерсина.

Напомним, кратчайший переход из Турции на Кипр составляет 64 км.