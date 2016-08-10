Москва, 10 августа, 2016, 18:28 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян выразил личную признательность президенту России Владимиру Путину за те усилия, которые прикладывает Россия в политике дипломатического решения Нагорно-Карабахского вопроса. Встреча лидеров двух стран состоялась 10 августа в Москве.

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По сообщению пресс-службы Кремля, Серж Саргсян также отметил важность выполнения достигнутых ранее договорённости. «Мы готовы к этому», — сказал президент Армении.

Владимир Путин в свою очередь отметил, что в ходе встречи в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, тема Нагорно-Карабахского урегулирования также была затронута.

«Конечно, не могли пройти мимо этой острой темы, которую Вы сейчас упомянули, — Нагорно-Карабахское урегулирование. Разумеется, с удовольствием Вас проинформирую о результатах наших бесед в Баку», — сказал президент России.

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Стороны коснулись также двухсторонних отношений. Владимир Путин подчеркнул, что Армения для России — стратегический партнёр в Закавказье, «и мы последовательно строим союзнические отношения, причём по всем самым чувствительным линиям и на международной арене».

Глава российского государства выразил удовлетворение с тем, что после присоединения Армении к ЕАЭС ВВП в стране вырос на 10 процентов. Путин даже поздравил с этим Сержа Саргсяна. «Это, конечно, очень положительный показатель. Надеюсь, что эта положительная динамика сохранится», — подчеркнул президент РФ.

Серж Саргсян также с удовольствием констатировал, что, несмотря на региональные и глобальные проблемы в экономике, за шесть месяцев товарооборот между странами вырос на 12 процентов, а армянский экспорт в Россию увеличился почти на 90 процентов и достиг фактически исторического максимума за полугодие.

Президент Армении Серж Саргсян находится с визитом в Москве по приглашению Владимира Путина.

Как ранее сообщала пресс-служба президента Армении, в ходе переговоров на высшем уровне намечено обсудить ключевые вопросы повестки двустороннего взаимодействия между двумя государствами — стратегическими партнерами в ряде отраслей: политической, торгово-экономической, гуманитарной, а также вопросы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

«Серж Саргсян и Владимир Путин обменяются мнениями также по ряду актуальных международных и региональных проблем», — говорилось в сообщении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Баку состоялась встреча президентов России и Азербайджана. Как заявил на переговорах Владимир Путин, Россия будет стремиться, чтобы Армения и Азербайджан нашли такое решение по Карабаху, которое является компромиссным, но приемлемым для обеих сторон.