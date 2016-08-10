Вильнюс, 10 августа, 2016, 18:28 — ИА Регнум. В финансовый период 2014—2020 годов средства фондов ЕС в Литве выплачиваются в 1,5 раза быстрее, чем в прошлом финансовом периоде. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 10 августа, в Минфине Литвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траты

«Поскольку на данный момент эти средства являются одним из важнейших источников общественных инвестиций государства, наша основная задача — как можно эффективнее и быстрее их инвестировать, создать как можно больше экономической добавочной стоимости и социальной выгоды для общества», — сказала временно заменяющая премьер-министра министр финансов Раса Будбяргите, встретившись с главами учреждений, администрирующих средства ЕС.

По словам министра, задуманные или уже осуществляемые проекты не должны застревать из-за бюрократических помех или медленной деятельности учреждений. «Прогресс есть, но резервы всегда должны вращаться еще быстрее, потому что хозяйство, бизнес ждут денег, чтобы осуществлять проекты развития, чтобы у людей была работа и заработок», — сказала Будбяргите.

В ведомстве утверждают, что оно, как управляющее учреждение, регулярно оценивает слабые места ведомств, чтобы при надобности вовремя предпринять меры для эффективного инвестирования денег, предусмотренных для осуществления проектов, поскольку, по словам министра финансов, «наше общее желание — спланировать средства таким образом, чтобы они инвестировались, а не «присваивались».

По данным начала июля, проектам, осуществляемым на средства программы действий 2014−2020 годов, было выплачено 539 млн евро, заключены контракты на сумму 1,2 млрд евро, опубликованы приглашения и составлены списки проектов на сумму более 2 млрд евро.

На осуществление программы действий 2014−2020 годов было выделено 6,709 млрд евро из средств фондов ЕС и 318 млн евро из средств госбюджета. Эти деньги инвестируются, чтобы добиться существенных изменений в хозяйственном секторе.

Напомним, что по оценкам литовских экспертов эффективно используется только 10% средств ЕС.