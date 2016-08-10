Владимир, 10 августа, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Панельная дискуссия «Инновации в медицине и трансляция научных технологий в практиках» состоялась сегодня, 10 августа, на форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области. Советник президента РФ Герман Клименко и директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Министерства здравоохранения Российской Федерации доктор медицинских наук, профессор Сергей Румянцев встретились с молодыми учеными и преподавателями в области здравоохранения.

территориясмыслов.рф Медицинская наука стала ключевой темой профильных семинаров форума «Территория смыслов»

«Медицина — это такая область, в которой человек учится всю жизнь, — заявил Румянцев. — Понимание того, что мы связываем свою жизнь с непрерывным научным поиском важно для осознания себя в профессии». «Сейчас технологии, которые лежат в основе медицины принципиально изменились, — отметил он. — Технологии, пришедшие из других наук позволяют по-другому взглянуть на медицину. Ситуация сложная, но интересная, потому что на наших глазах происходит изменения множества подходов».

«Не надо бояться новых технологий, — призвал Герман Клименко, — их внедрение неизбежно. Я хочу, чтобы вы дружелюбно относились к нашей области, когда придете в большую медицину».

Дискуссия между спикерами и участниками получилась оживленная, полная вопросов и предложений, сообщает пресс-служба форума. Множество из них касались развития современных технологий в области медицины. Анастасия Соколова из МГУ им. М.В. Ломоносова спросила про ведение медицинских карт пациентов в компьютерных программах. По словам Анастасии, ввиду разнообразия программ, врачам бывает сложно перестроиться с одной программы на другую при смене места работы, они довольно часто дают сбои, а обратная связь между программистами и врачами нарушена, а порой даже отсутствует. Герман Клименко ответил на вопрос студентки: «Между разработчиками и профессионалами всегда существует элемент дискоммуникации, это присуще любой сфере. Что же касается самих программ, то, если вы знаете, программ по бухгалтерскому учету тоже было немало, но сейчас активно используется только одна. Прийти к этому сразу невозможно, ввиду многих факторов, но это единственный возможный процесс качественной разработки программного обеспечения».

Клименко и сам обратился к участникам с вопросом, напомнив, что несколько дней назад, один из форумчан предложил ввести запрет на обсуждение врачебных ошибок в СМИ. Спросив, кто поддерживает эту инициативу и увидев множество поднятых рук, советник президента прокомментировал происходящее так: «В эпоху интернета нельзя вот так что-то запретить. Вы же пользуетесь торрент-трекерами? Обходите блокировки? Я бы на вашем месте готовился к тому, что люди будут обсуждать и, возможно, даже больше, чем сейчас».

Тема СМИ была затронута и в вопросах участников. Игорь Рудяков из Воронежа поделился наблюдением о том, что в СМИ превалирует негативный образ врача и поинтересовался, может ли государство как-то повлиять на это. Герман Клименко ответил, что это не вина государства или СМИ: «Это стандартная проблема, связанная не только с врачами. Вспомните, например, образ полицейских? Вы сами читаете эти новости, кликаете по ссылкам. Если кто-то напишет о том, что хирург спас пятитысячного пациента, вы не станете об этом читать».

«Современное развитие экономики говорит о том, что без интеграции с медициной мы не сможем войти в новый экономический век», — отметил советник президента РФ.

Профильными партнёрами смены «Молодые учёные и преподаватели в области здравоохранения» являются Министерство здравоохранения РФ и Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова. Напомним, что организаторами форума «Территория смыслов на Клязьме» выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата РФ, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи. Форум проходит при кураторстве управления президента РФ по внутренней политике.