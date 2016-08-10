Ижевск, 10 августа, 2016, 18:23 — ИА Регнум. В Ижевске спустя 13 лет после начала строительства открылась Центральная мечеть. Возведение храма обошлось в 110 млн рублей, более половины средств поступили от предприятий республики, 42 млн рублей собрали прихожане. Президент Татарии Рустам Минниханов пожертвовал 2,5 млн рублей, госсоветник республики и бывший президент Минтимер Шаймиев оказывал моральную и материальную поддержку в строительстве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Удмуртии.

udmurt.ru Мечеть в Ижевске

В торжественной церемонии открытия приняли участие Верховный муфтий, председатель центрального Духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, глава Удмуртии Александр Соловьев, спикер Госсовета Владимир Невоструев, глава Ижевска Юрий Тюрин, представители различных конфессий, национально-культурных обществ республики, жители города, гости из соседних регионов.

Необходимость возведения новой мечети в Ижевске возникла еще в конце 90-х годов прошлого века в связи со значительным увеличением мусульманского сообщества в Удмуртии. В августе 2001 года мусульмане республики добились выделения места в центре города, в следующем году объявили конкурс на лучший проект мечети, в котором приняли участие четыре проектных института. Стройка началась 13 лет назад.

«Мусульманское сообщество Ижевска и всей республики долго шло к этому замечательному дню. На этом пути, шаг за шагом, пришлось решить много организационных вопросов. А сколько труда понадобилось строителям, чтобы возвести такое прекрасное здание. Им мы тоже должны сказать сегодня огромное спасибо», — заявил глава Удмуртии. Он подчеркнул, что в республике есть полное взаимопонимание между людьми разных национальностей и конфессий. Удмуртия уже много лет является одним из самых спокойных в межэтническом и межконфессиональном отношении регионов России.

Талгат-хазрат Таджуддин пожелал, чтобы вновь открытое духовное здание, как и все другие храмы и мечети, служило «еще большему укреплению мира и согласия, взаимопонимания и сплоченности между народами и последователями традиционных конфессий нашей Отчизны», цитирует верховного муфтия пресс-служба ДУМ Удмуртии. «Мы сейчас только вот разговаривали (с митрополитом Ижевским и Удмуртским Викторином): вот напротив церковь соборная, еще чуть дальше, — еще один собор. Может, тут уже, говорит владыка, и всю улицу назвать Соборная?, — сказал муфтий. — Она собирает вдоль дороги храмы, у каждой конфессии свои. Но Бог-то один и един, и страна у нас одна и едина, слава Богу».

В свою очередь, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин заявил, что сегодня сорадуется вместе с братьями-мусульманами. Когда строительство мечети было начато, он дал обет, что когда она будет построена, подарит для нее ковер. Теперь митрополит смог выполнить этот обет.

«Уверен, что Центральная мечеть станет украшением исторического центра нашего города», — сказал глава Ижевска Юрий Тюрин. Он сообщил, что для удобства горожан трамвайная остановка перенесена поближе к мечети и называется «Центральная мечеть».