«Пенсионеров за справедливость» сняли с выборов в свердловское заксобрание
Екатеринбург, 10 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. «Партия пенсионеров за справедливость» не будет участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Региональная избирательная комиссия сегодня, 10 августа, отказалась зарегистрировать партийный список, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Решение было принято на заседании облизбиркома. Речь идёт, в первую очередь, о партийном списке. Причиной для отказа в регистрации стало то, что больше половины всех кандидатов, заявленных в списке, отказались участвовать в выборах.
Для некоторых наблюдателей и самих партийцев это решение было вполне ожидаемым. Дело в том, что в последние дни многие кандидаты подали заявления об отказе от участия в выборах. Одним из первых это сделал смещённый с поста председателя партии Евгений Артюх. Он написал заявление 8 августа. Затем от участия в выборах отказались более 50% всех кандидатов.
Как уточнили в облизбиркоме, всего с выборов снялись 42 кандидата. Артюх уверяет, что он не причастен к такому массовому самоотводу. По его словам, некоторым кандидатам от неизвестных лиц поступали просьбы написать заявления о снятии с выборов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля Артюх был освобождён от обязанностей руководителя партии. Этому предшествовали скандалы, связанные с его нежеланием исключить из партийного списка нескольких кандидатов, среди которых был бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.