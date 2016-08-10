Екатеринбург, 10 августа, 2016, 18:38 — ИА Регнум. «Партия пенсионеров за справедливость» не будет участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области. Региональная избирательная комиссия сегодня, 10 августа, отказалась зарегистрировать партийный список, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

rpprb.ru Акция «Партии пенсионеров за справедливость»

Решение было принято на заседании облизбиркома. Речь идёт, в первую очередь, о партийном списке. Причиной для отказа в регистрации стало то, что больше половины всех кандидатов, заявленных в списке, отказались участвовать в выборах.

Для некоторых наблюдателей и самих партийцев это решение было вполне ожидаемым. Дело в том, что в последние дни многие кандидаты подали заявления об отказе от участия в выборах. Одним из первых это сделал смещённый с поста председателя партии Евгений Артюх. Он написал заявление 8 августа. Затем от участия в выборах отказались более 50% всех кандидатов.

Как уточнили в облизбиркоме, всего с выборов снялись 42 кандидата. Артюх уверяет, что он не причастен к такому массовому самоотводу. По его словам, некоторым кандидатам от неизвестных лиц поступали просьбы написать заявления о снятии с выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля Артюх был освобождён от обязанностей руководителя партии. Этому предшествовали скандалы, связанные с его нежеланием исключить из партийного списка нескольких кандидатов, среди которых был бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич.