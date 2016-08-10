Минск, 10 августа, 2016, 18:18 — ИА Регнум. Вопросы организации международного наблюдения за парламентской кампанией в Белоруссии, а также состояние отношений и возможные направления активизации взаимодействия официального Минска с ПАСЕ и с Советом Европы в целом обсуждены 10 августа в МИД Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского министерства.

пресс-служба МИД Белоруссии

В переговорах с членами предварительной миссии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за выборами в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь во главе с австрийским депутатом Гизелой Вурм приняли участие представители официального Минска во главе с замминистра иностранных дел Евгением Шестаковым. Подробности встречи в официальном сообщении отсутствуют.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко поставил перед МИД Белоруссии цель добиться отмены санкций Запада и привлечь инвестиции из ЕС и США. Удалось добиться лишь сокращения санкционных списков. Среди важнейших задач МИД постсоветской республики в настоящее время — обеспечение признания Западом двухпалатного Национального собрания Белоруссии в качестве полноценного парламента, а не придатка Администрации президента и «машины для голосования», как именуют НС в оппозиционных и зарубежных СМИ.