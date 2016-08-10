Берлин, 10 августа, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Турецкие и российские аналитики опасаются, что иностранные группы могут готовить переворот в Армении. Самая большая опасность, по их мнению, исходит от правых экстремистов и националистов, рвущихся к власти, пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

Photolure Шествие в Ереване в поддержку вооруженной группы «Сасна Црер»

Борьба за власть между правой оппозицией и правительством бушевала в Ереване на протяжении нескольких недель. Турецкие аналитики подозревают, что американские организации стремятся свергнуть правительство Сержа Саргсяна, чтобы уменьшить влияние России на Южном Кавказе. Но это неизбежно приведет к эскалации напряженности в отношениях между Азербайджаном и Арменией, отмечает газета.

Армения в настоящее время является ключевым союзником России в регионе. В Армении находится военная база России, а страна, в последние годы получила множество кредитов от Москвы. Кроме того, обе страны являются членами Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам издания, после обострения Нагорно-Карабахского конфликта в апреле правая оппозиция в Армении выступила с резкой критикой России. Армянские националисты обвинили Москву в том, что Россия не защищала Армению в этом конфликте, а вместо этого поддерживает хорошие отношения с Азербайджаном.

США в течение длительного времени использовали свои негосударственные общественные и культурные организации, а также финансовые круги для усиления влияния США в регионе. США оказывают огромное влияние на армянские диаспоры за рубежом и хотят использовать это, чтобы заручиться поддержкой в Армении. Несмотря на то, что русское влияние на правительство в Ереване по-прежнему очень велико, США стремятся изменить это положение с помощью цветной революции. Армения имеет свою собственную общественно-политическую динамику, и поэтому отличается от Украины и Грузии. Тем не менее, у всех трех стран есть одна общая черта. Молодежь жаждет перемен в политике. Соединенные Штаты хотят использовать это в своих целях, добавляет DWN.