Ярославль, 10 августа, 2016, 18:11 — ИА Регнум. В Ярославской области увидело свет издание, посвященное исследованию колокольного искусства «Колокола и колокольчики». По задумке издателей, оно должно стать альманахом, ориентированным на специалистов и людей, интересующихся кампанологией, рассказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий редакционно-издательской секцией Ростовского кремля, ответственный редактор издания Ярослав Смирнов.

Появление постоянного издания, посвященного изучению колоколов, именно в Ростовском кремле довольно символично. Издревле Ростов славился как столица колокольных звонов, а в настоящее время — еще и как центр кампанологии, науки о колоколах. В Ростовском кремле работает экспозиция «Колокола и колокольчики», давшая название и альманаху, а также — с начала 2016 г — Центр колокольного искусства, ведущий широкую научную деятельность. Инициатором создания Центра стала директор Ростовского кремля Наталья Каровская.

«Уже не первый год в рамках музейно-научной жизни происходят события, посвященные колокольной тематике. Одним из таковых является фестиваль «Ростовское действо», в рамках которого в прошлом году впервые прошел тематический «круглый стол». Материалы этого мероприятия вошли в состав альманаха. Однако круг его тем довольно широк — от региональной кампанологии (в т.ч. рубрика Ростовские колокола и звоны) до российской и зарубежной. В том числе в первом выпуске издания опубликованы эксклюзивные материалы иностранных исследователей о колоколах звонах Вероны, берлинском карильоне. Альманах будет интересен не только историкам, ученым, специалистам, но и более широкому кругу читателей, интересующихся этой тематикой», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Ярослав Смирнов.

Новое издание будет представлено общественности в ближайшие дни — в ходе фестиваля «Ростовское действо» на книжной ярмарке «История государства Российского».

Ростов Великий исторически является одним из центров колокольного искусства в России. Здесь были созданы и сохранены уникальный ростовские звоны, которые исполняются на звоннице Успенского собора, которой нет аналогов в мире.