Воронеж, 10 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. 24 случая лабораторно подтвержденного бешенства животных зарегистрировано в Воронежской области за семь месяцев этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ТУ Роспотребнадзора по Воронежской области. По сравнению с прошлым годом заболеваемость снизилась в 2,2 раза.

pitomcy.net Бешенство

Опасное заболевание регистрировалось в 13 районах области и в Воронеже. Чаще всего бешенством болеют собаки — выявлено 10 таких случаев, кошки — семь случаев. В трех случаях бешенство выявлено у лисиц, по одному случаю — у свиньи и крупного рогатого скота.

Число людей, пострадавших от укусов животных, также снизилось, хотя и не так заметно — на 3,4;%. Всего за антирабической помощью в 2016 году в медучреждения области обратились 4025 человек. Число укусов, нанесенных дикими животными, снизилось в 1,8 раза, 70 человек пострадали от нападений животных в зоонозных очагах бешенства.

Добавим, что в прошлом году в Воронежской области отмечался существенный подъем заболеваемости бешенством: число заболевших животных втрое превысило показатели предыдущего года. В некоторых районах области был введен карантин по бешенству.