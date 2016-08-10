Ярославль, 10 августа, 2016, 18:02 — ИА Регнум. 11 августа в Ярославском музее-заповеднике открывается выставка «Пять веков Преображения», посвященная 500-летнему юбилею Спасо-Преображенского собора, самого древнего здания Ярославля, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в музее.

Спасо-Преображенский собор

Спасо-Преображенский собор — главный свидетель и участник всех важнейших событий Ярославля на протяжении последних пяти веков. Чествуя почтенного «юбиляра», музей-заповедник организовывает большой цикл различных мероприятий, посвященных этому драгоценному памятнику архитектуры и живописи.

В собрании музея хранится главный храмовый образ Спасо-Преображенского собора, иконы деисусного чина, а также иконы местного ряда. Эти произведения древнерусского искусства, наряду с фрагментами сохранившейся белокаменной резьбы, некоторыми драгоценными предметами церковной утвари, щедрыми вкладами являются гордостью музейной коллекции, и представлены в постоянных музейных экспозициях.

Выставка «Пять веков Преображения», развернутая в соборе, представит иконы «Преображение Господне» из собрания Ярославского музея-заповедника и Ярославского художественного музея, датированные XVI — XIX веками.

«Мы хотим показать, как жил и развивался на протяжении веков один из самых ярких новозаветных сюжетов в церковном искусстве, предлагаем поразмышлять о том, что значит этот великий праздник в истории православной и мировой культуры, в жизни человечества», — отметила куратор выставки, заместитель директора Ярославского музея-заповедника по научной работе Светлана Блажевская.

Также экспозиция насыщена текстами из классической русской литературы, посвященными празднику Преображения. В частности, визуальный ряд органично дополняют строки из романа Ивана Шмелева «Лето Господне».