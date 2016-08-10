Москва, 10 августа, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Школьники, не сдавшие Единый государственный экзамен (ЕГЭ), смогут сделать это в сентябре. Как сообщил сегодня, 10 августа, министр образования и науки Дмитрий Ливанов в ходе встречи президента РФ с членами правительства, такая возможность предусмотрена впервые.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

«В сентябре предусмотрели возможность пересдать экзамен, так чтобы они смогли поступить на программу среднего профессионального образования в этом году без потери года», — пояснил Ливанов и рассказал, что в нынешнем году

число выпускников школ, не сумевших преодолеть минимальный пороговый балл, существенно снизилось. По словам главы Министерства образования и науки, таки сейчас — менее одного процента.

В ходе сегодняшней встречи Ливанов также сообщил, что к 1 сентября в стране откроются более 90 новых школ. «Мы в этом году начали масштабную программу создания новых мест в системе школьного образования, и 1 сентября откроют двери 92 новые школы. Такого не было все последние годы», — пояснил он. Кроме того, «в целом сейчас в стадии строительства — почти 200 школ, они будут введены в эксплуатацию в этом и следующем годах, и дальше, естественно, эта программа будет продолжаться».