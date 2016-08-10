Киев, 10 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. 10 августа Минобороны Украины, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), Генштаб ВСУ, СБУ и украинские политики в один голос опровергли обвинения ФСБ Российской Федерации в попытке украинской стороны организовать теракты в Крыму, передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«Министерство обороны Украины опровергает информацию, распространенную ФСБ Российской Федерации, относительно участия подразделений Главного управления разведки в диверсионной деятельности на территории АР Крым. Подобные заявления со стороны ФСБ является не чем иным, как попыткой оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированной территории Украины АР Крым», — говорится в заявлении.

По мнению Минобороны, своими заявлениями ФСБ пытается отвлечь мировое сообщество от процесса превращения Крыма в «изолированную военную базу». «Таким образом, представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения Крыма и мирового сообщества от преступных действий по превращению полуострова в изолированную военную базу. Такими же безосновательными являются обвинения относительно осуществления обстрела полуострова с материковой части Украины. Крым всегда был и остается Украинской землей, а население полуострова — это граждане Украины», — отмечается в материале.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что «истеричное и лживое заявление ФСБ — еще один элемент гибридной войны против нашей страны». По его словам, обвинения ФСБ «не имеют никаких оснований», кроме попытки «нагнетать и обострять ситуацию» в Крыму и Донбассе. Он напомнил, что за последний год ни один сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны не был задержан на территории Крыма.

В то же время внефракционный народный депутат, экс-глава движения «Правый сектор» (движение запрещено в России) Дмитрий Ярош на своей странице в Facebook написал, что РФ использует провокационную тактику, которая ранее применялась руководством Германии перед началом Второй мировой войны. «Имперское ФСБ обвинило украинское ГУР в подготовке масштабных терактов в оккупированном Крыму … Это заявление напоминает начало Второй мировой войны и «захват поляками» радиостанции в городе Глейвиц», — пишет Ярош.

По его словам, обвинение ФСБ стало продолжением политики России на Украине.

В свою очередь, спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что обвинения ФСБ не соответствуют действительности. «Все заявления российской стороны о том, что якобы на оккупированной территории действовала диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины, имеют провокационный характер и не соответствуют действительности», — сказал Селезнев.

По его словам, информация об украинских диверсантах в Крыму начала распространяться через соцсети еще 7 августа. «Мы сразу отреагировали на это, сообщив, что ВСУ находятся в определенных районах, на определенных опорных пунктах и выполняют задания в плановом порядке, и любые заявления такого содержания являются провокационными. Четыре дня ФСБ выжидала, сейчас появилась информация, которая курсировала в соцсетях. Но буквально вчера представитель ГУР Минобороны Украины Владимир Скибицкий сделал заявление, что на территории оккупированного Крыма ФСБ проводит учения по антитеррору. Поэтому вполне возможно, это сообщение ложится в информационную составляющую проведения этих учений», — считает Селезнев.

Кроме того, советник главы СБУ Юрий Тандит также заверил, что Украина не пыталась и не будет пытаться вернуть Крым военной силой.

В то же время специалист по экономике Восточной Европы Андерс Аслунд назвал сообщение ФСБ России об украинских диверсантах в Крыму предлогом для войны в Украине. Соответствующее заявление Аслунд опубликовал сегодня в своем Twitter. «Сегодняшнее заявление ФСБ об украинском вторжении в Крым и погибшем офицере службы безопасности России выглядят как предлог для войны против Украины», — считает Аслунд.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ РФ заявила о ликвидации агентурной сети украинской разведки в Крыму. «На территории полуострова Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, которые дают признательные показания. Одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, который также задержан и дает признательные показания», — говорится в сообщении.

При этом ФСБ РФ сообщила о «предотвращении совершения в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова».

Также сообщается, что в ночь с 6-го на 7-е августа 2016 года в районе города Армянска (Крым) в результате оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена группа диверсантов. При их задержании погиб сотрудник ФСБ России. На месте боестолкновения ФСБ обнаружила: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования.