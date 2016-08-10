Симферополь, 10 августа, 2016, 17:54 — ИА Регнум. В Крыму усилен пограничный режим после нейтрализации украинской диверсионно-разведывательной группы, а также ликвидации украинской агентурной сети. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба ФСБ.

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Сообщается, что в Крыму приняты дополнительные меры безопасности в местах массового пребывания и отдыха людей. Усилена охрана объектов критически важной инфраструктуры и жизнеобеспечения. Пограничный режим на границе с Украиной усилен.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что ФСБ нейтрализовала в крымском городе Армянск украинскую диверсионно-разведывательную группу, предотвратила прорыв в Крым других украинских ДРГ, а также ликвидировала украинскую агентурную сеть, готовившую теракты в преддверии парламентских и местных выборов.