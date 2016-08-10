Владимир, 10 августа, 2016, 17:53 — ИА Регнум. Возможность создания во Владимирской области комплекса по переработке твердых отходов обсудят губернатор Светлана Орлова и директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации. Встреча состоится 11 августа.

Kristian Bjornard Мусороперерабатывающий завод

Речь зайдет не только о необходимости создания такого предприятия, но и о финансовой помощи со стороны госкорпорации. Во встрече кроме первых лиц области и фонда примут участие руководители департаментов администрации и главы районов.

ИА REGNUM отмечает, что тема создания мусороперерабатывающего завода появилась во Владимирской области еще в 2015 году. Тогда на аналогичной встрече директор департамента природопользования и охраны окружающей среды Алексей Мигачев сообщил, что предварительные переговоры с крупным предприятием уже начались. Мощность завода, предполагается, на первом этапе должна составить около 250 тысяч тонн в год. Полная мощность — 480 тысяч тонн переработанного мусора ежегодно. О предположительном месте строительства и цене тогда не сообщалось.