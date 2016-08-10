Нижний Новгород, 10 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Нижегородские чиновники намерены совершить пробную поездку на фурах по новой дороге — третьей очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Об этом в своем блоге сообщил губернатор Валерий Шанцев.

Christopher Sessums Новая дорога

«Завтра — пробная поездка по третьей очереди Южного обхода, от арзамасской трассы до выезда за Кстово. Не скрою, очень долгожданная. 15 километров дороги, три путепровода, эстакада, два моста — масштабный инфраструктурный комплекс, который избавит городские дороги от колоссального, многотысячного транзитного трафика», — написал глава региона.

«Поедем на фурах. Если не будет серьезных замечаний, в сентябре официально пускаем движение», — добавил Шанцев.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство третьей очереди Южного обхода подразумевает создание транспортной системы, которая включает комплекс искусственных сооружений: три путепровода, эстакаду, мост-эстакаду и еще один мост.

Протяженность этого участка автомобильной дороги М-7 «Волга» составляет 14,69 км. Движение по третьей очереди Южного обхода планируется пустить 11 сентября 2016 года.