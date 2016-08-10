Минск, 10 августа, 2016, 17:39 — ИА Регнум. «МВД предлагает найти управу на приверженцев нацистской идеологии путем ужесточения наказания. В ведомстве уже подготовлен законопроект, который дополнит статью 17.10 Кодекса об административных правонарушениях», — проинформировала 10 августа пресс-служба белорусского министерства.

пресс-служба МВД Белоруссии

Начальник 3-го управления главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД полковник милиции Михаил Бедункевич разъяснил ситуацию на сайте МВД РБ. «В ходе оперативно-служебной деятельности сотрудники органов внутренних дел неоднократно выявляют граждан, которые превратили свои жилища в «выставки» нацисткой славы. Они специально развешивают атрибутику в таких местах, в которых ее видят люди, вошедшие в помещение, — сообщил милиционер. — Так вот новая редакции закона введет ответственность за хранение нацистской символики в условиях, доступных для ее восприятия другими лицами. Распространение такой атрибутики также станет наказуемым».

Правоохранители будут конфисковывать все предметы, носящие запрещенные символы. К татуировкам на теле у белорусской милиции особое отношение. Кодекс об административныхз правонарушениях будет дополнен нормой, позволяющей привлекать к ответственности не только обладателей символики «Третьего рейха», но и их изготовителей. Для сотрудников органов внутренних дел ведомстве разработаны соответствующие методические рекомендации с описанием нацистской символики.

«Татуировки по сравнению с другими атрибутами нацистской идеологии представляют повышенную угрозу для общественного порядка и нравственности, ведь когда-нибудь обладатель тату обязательно их покажет, например, на пляже или в бассейне, — пояснил Бедункевич. — Чтобы остановить распространение подобной «живописи», новый законопроект дополнит статью 17.10 КоАП нормой об ответственности за изготовление или публичное демонстрирование татуировки с изображением нацистской символики».

В сообщении пресс-службы министерства сказано: «Под статью попадут только художник и клиент. Однако, как отмечают в МВД, в случае систематических нарушений обязательно встанет вопрос о закрытии такого салона». После нововведений и набившему наколку, и демонстрирующему её будет грозить штраф или административный арест.

«К слову, сегодня нет списка символов, относящихся к запрещенным. Не будет его и после законодательных новшеств, так как это общеизвестные изображения. Сейчас решение всегда принимает суд, а если у судьи возникают вопросы, он обращается в Республиканскую экспертную комиссию по оценке информационной продукции на предмет наличия или отсутствия в ней признаков проявления экстремизма, куда входят соответствующие специалисты, или же опирается на ранее созданный прецедент», — приводятся разъяснения Бедункевича.

Согласно КоАП Белоруссии под нацистской символикой или атрибутикой понимается флаг, гимн, герб, эмблему, вымпел, галстук, нагрудный и опознавательный знак «национал-социалистической рабочей партии Германии» (NSDAP). Изменения статьи КоАП позволят пополнить перечень запрещенных элементов — к ним добавятся те, которые использовались в государственных, военных и иных структурах, признанных преступными Международным военным трибуналом.

В пресс-службе МВД РБ пояснили: «Таким образом, наказуемыми станут приветственные жесты национал-социалистов, пароли, коды, цифры, в которых зашифрованы имена фюрера. К примеру, «88» — зашифрованное приветствие «Хайль, Гитлер!», «SS», всевозможные руны, «кельты», «коловраты». Вырастут и размеры штрафов: за пропаганду или публичное демонстрирование (в том числе в интернете), изготовление или распространение нацистской символики (атрибутики), ее хранение с целью распространения либо в местах, доступных для других людей, штраф составит до 20 базовых величин. Если провинится индивидуальный предприниматель — до 70 базовых, юридическое лицо — до двухсот».

В 2016 к административной ответственности по ст. 17.10 КоАП привлечено около 15 человек. Из недавних случаев — задержание во время футбольного матча в Осиповичах 31-летнего ранее судимого неонациста, который публично демонстрировал запрещенную символику в виде татуировок. Также недавно, 8 августа в Минске 3-м управлением ГУБОПиК при проведении мероприятий в отношении лиц, придерживающихся нацистской идеологии, был задержан мужчина 1980 г.р., ранее неоднократно судимый, который публично демонстрировал нацистские татуировки. В первом случае был применён административный арест на 5 суток, во втором — на 8 суток.

«Мы также призываем не оставлять без внимания вопиющие факты проявления нацизма (это касается футболок, кружек, брелоков с символикой «рейха»), немедленно сообщать по телефону 102 или в ближайший отдел милиции. Даже при наличии устного заявления (если по каким-то причинам фото сделать не удалось) правоохранители отреагируют оперативно», — заверил Бедункевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Белоруссии ужесточили правила использования любой символики и атрибутики, а также форменной одежды. Носителям такой символики могут приписать «деятельность от имени незарегистрированной организации», а также использование незарегистрированной символики.

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