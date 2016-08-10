Владивосток, 10 августа, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Рассмотреть вопрос снижения тарифов на электроэнергию в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня Госдума РФ сможет уже на осенней сессии. Об этом на очередном совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка, пояснив, что соответствующий законопроект уже готов.

Kate Ter Haar Электроэнергия

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«Законопроект, позволяющий реализовать принятое Вами решение, полностью готов к рассмотрению в осеннюю сессию работы Государственной Думы, что позволит приступить к снижению энерготарифов на Дальнем Востоке с 1 января 2017 года», — цитирует главу Минвостокразвития РФ пресс-служба ведомства. Александр Галушка также назвал высокие энерготарифы на Дальнем Востоке фактором, сдерживающим развитие региона.

Как сообщало ИА REGNUM, тарифы на электроэнергию в ДФО будут планомерно снижать в течение 2−3 лет, чтобы довести их значения до уровня в остальных регионах России. Уменьшать их собираются за счёт надбавки для потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности, средств от либерализации цены мощности гидроэлектростанции Сибири, а также с помощью ПАО «РусГидро».

На Дальнем Востоке планируется снижение соответствующих показателей от 5% до 65%. На Чукотке — 65%, в Якутии — 50%, на Сахалине — 46%. В Магаданской области предполагают изменение в 34%, в Приморье — 21%, на Камчатке — 20%, в Еврейской автономии — 17%. Относительно небольшим станет снижение тарифов в Хабаровском крае и Амурской области — на 5%.

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