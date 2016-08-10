Ярославль, 10 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. 77 членов участковых избирательных комиссий в Ярославской области уличены в нарушении закона — сборе подписей за кандидата в депутаты по 195 избирательному округу Михаила Крупина, уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Это стало известно в ходе проверки подписей, собранных за кандидата областной избирательной комиссией. 10 августа региональный избирком отказал в регистрации Михаилу Крупину. Все подписи, собранные с нарушением закона, признаны недействительными.

«Все члены участковых избирательных комиссий, которые собирали подписи за кандидата, будут привлечены к административной ответственности, штраф составляет от 1 до 2 тысяч рублей, и освобождены от занимаемых должностей. Некоторые представили свои объяснения, в которых признают, что нарушили закон по незнанию. Мы соберем объяснения со всех членов УИКов, кто уличен в этом», — сказал на заседании комиссии председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

Члены участковых избирательных комиссий делегируются разными партиями и органами власти, однако они не имеют право принимать участия в самой политической борьбе, например, агитировать за кандидатов. И тем более принимать от них деньги, как это произошло в случае со сбором подписей (работа сборщиков оплачивается). Члены УИКов, многие из которых являются работниками местных администраций, собирали подписи прямо на рабочем месте в рабочее время.

«Я член избирательной комиссии уже 14 лет, но впервые в истории РФ увидел столько подписей членов избирательных комиссий с правом решающего голоса. Да там еще и секретари, и председатели участковых комиссий! Вы можете прогреметь на всю Россию, если будут опубликованы эти данные. Члены избирательных комиссий утверждены как минимум в 2013 году. Вы могли сверить эти списки. Теперь нужно снимать с избирательной системы большое количество членов комиссий — выгонять. Это просто позорище. Такое впечатление, что вы привлекли к работе человека, который никогда не занимался выборами. У нас 16 кандидатов — были замечания, и до ЦИКа доходили, но я ужаснулся от ваших документов!» — сказал на заседании член Избирательной комиссии Ярославской области Виталий Соколов.

Сам кандидат, уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин пришел на заседание комиссии. С решением об отказе в регистрации он не согласился. Крупин заявил, что сборщики подписей не знали, что они являются членами избиркомов, и потребовал показать их письменные заявления о том, что они хотят стать членами УИКов.

«У меня есть нотариально заверенные заявления, в которых люди просят позволить им собирать подписи за меня. Покажите их заявления о том, что они хотят стать членами избиркомов! Они не знали, что их назначили в избирательные комиссии!» — заявил Михаил Крупин.

Представители облизбиркома ответили на это, что члены УИКов дважды писали заявления — в состав комиссий и согласие на обработку их персональных данных, кроме того, за эту работу во время выборов они получают зарплату и не могут не знать о своем статусе.

По словам председателя облизбиркома Олега Килипченко, в сборе подписей были уличены представители разных партий в УИКах, не только «Единой России», но и ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России». Всего члены УИК собрали за Крупина 3,5 тысячи подписей из 15 тысяч, сданных в избирком.

Члены облизбиркома предположили, что речь идет о некой «системе», вероятно, системе использования административного ресурса. Михаил Крупин до недавнего времени являлся заместителем председателя Правительства Ярославской области, после чего был избран облдумой на пост Уполномоченного по правам ребенка. Выборы сопровождались скандалом: к защите прав детей Крупин ранее не имел никакого отношения. В 2013 году он избирался депутатом облдумы от «Единой России», но, по заверениям регионального исполкома ЕР, членом партии не является.

Сразу после избрания на пост детского омбудсмена он выдвинулся кандидатом в депутаты Госдумы РФ, что вызвало еще большее изумление общественности. Критики Крупина предположили, что должность детского омбудсмена была лишь прикрытием для избирательной кампании, так как позволяла не уходить в отпуск и появляться на телеэкранах не в качестве кандидата, а в качестве уполномоченного.

При этом Крупин претендовал на депутатский мандат от 195 округа, в котором «Единая Россия» не выдвинула своего кандидата, уступив место ветерану ГД РФ от «Справедливой России» Анатолию Грешневикову. Именно с выдвижением Крупина ряд аналитиков связывали отставку губернатора Ярославской области Сергея Ястребова, который не смог обеспечить реализацию соглашения, заключенного на федеральном уровне.

Если это так, то административный ресурс, который мог быть использован в пользу Крупина, обратился в итоге против него самого. Близкого к региональной власти кандидата сняли с избирательной гонки как раз за использование адмресурса при смене руководства региона.