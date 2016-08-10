Красногорск, 10 августа, 2016, 17:55 — ИА Регнум. В новом учебном году подмосковные студенты с золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» смогут претендовать на выплату повышенного размера стипендии в ВУЗах России. Об этом сообщается на сайте министерства спорта Подмосковья.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

В учебном году 2016−2017 после введения в действие приказа Минобрнауки России о «Порядке назначения государственной академической стипендии студентам и аспирантам» были внесены дополнения, благодаря которым студенты — отличники по комплексу ГТО смогут рассчитывать на повышение стипендии.

По словам министра спорта области Романа Терюшкова, такое изменение станет дополнительным стимулом для успешного прохождения испытания комплекса.

«Ещё с советских времён наличие золотого знака ГТО качественно выделяло их обладателей, являлось символом успеха. Рад, что мы возобновили традицию. Ближайшее выездное тестирование комплекса состоится уже в эту субботу в городе Ступино. У участников испытаний будет возможность не только проверить свои физические способности, но и повлиять на размер своей стипендии», — отметил министр.

Напомним, свыше 350 тысяч человек в Московской области прошли апробацию комплекса ГТО в 2015 году.