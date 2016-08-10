Москва, 10 августа, 2016, 17:25 — ИА Регнум. Дефляция в России за период со 2 по 8 августа опять достигла 0,1%, как и по итогам предыдущей недели, сообщает «Росстат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Всего с января 2016 года цены в России выросли в среднем на 3,8%. Дефляционные итоги прошлых недель обусловлены сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию, которое в среднем составило 3,5%. Сильнее всего подешевели овощи — от 4,1% до 10,7%, а вот рыба, куриные яйца, рис, макаронные изделия и вермишель, не испытывающие сезонных ценовых колебаний, подешевели не столь заметно, на 0,1−0,3%. На этом фоне продолжился рост цен на сахар-песок, гречневую крупу и курицу, автомобильный бензин и дизельное топливо.

Снижение цен на плодоовощные продукты питания носит в России сезонный характер, однако оно отмечено статистикой впервые с 2011 года.