Санкт-Петербург, 10 августа, 2016, 17:29 — ИА Регнум. После завершения конкурсов на достройку стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга власти обещают тройное увеличение количества рабочей силы, занятой на возведении этой спортивной арены. Об этом сегодня ИА REGNUM сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

gov.spb.ru Стадион на Крестовском острове Петербурга

Напомним, победителем конкурсов стало ОАО «Метрострой», которому предстоит завершить строительство стадиона и благоустройство территории вокруг него до конца 2016 года. Для этого потребуется резкая интенсификация строительных и прочих работ. В настоящее время на стройплощадке, по данным городских властей, занято 1017 человек.

«В соответствии с утвержденным графиком мобилизации рабочей силы на объекте планируется увеличение численности рабочих к 20 августа до 2 тысяч человек, к 30 августа — до 3 тысяч человек», — отметили в Смольном.

Именно нехватка рабочих рук на стадионе был одним из главных упреков в адрес предыдущего генподрядчика — компании «Инжтрансстрой-СПб» (контролируется корпорацией «Трансстрой»).

В свою очередь, генеральный директор ОАО «Метрострой» Вадим Александров признал, что «работы у нас, конечно, сильно прибавится, но мы сделаем всё возможное, чтобы не подвести город и самих себя».

Как сообщалось, после расторжения контракта с компанией «Трансстрой» в конце июля, Смольный объявил конкурс на достройку самого стадиона на сумму в 5,39 млрд рублей и конкурс на завершение благоустройства территории вокруг стадиона и сооружение входной группы стадиона — на 2,39 млрд рублей.

Стоимость спортивной арены, необходимой для проведения Кубка конфедераций в 2017 году и Чемпионата мира по футболу 2018 года, за несколько лет выросла с 6,7 млрд до 39,2 млрд рублей. Стадион в целом готов на 85%.