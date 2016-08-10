Москва, 10 августа, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России с начала избирательной кампании в преддверии единого дня голосования поступило более 1,5 тысяч разного рода обращений, из которых почти 750 являются жалобами. Об этом сегодня, 10 августа на заседании ЦИК сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

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Она отчиталась, что в период с 17 июня по 9 августа в ЦИК поступило 7768 единиц разного рода корреспонденции. Из них 1668 классифицированы как обращения, в число которых входят жалобы, предложения, заявления, просьбы о разъяснении законодательства и запросы.

Из них 746 ЦИК классифицировала как жалобы на предполагаемые нарушения законодательства в ходе избирательной кампании различного уровня.

«Из них 298 — это жалобы на предполагаемые нарушения в ходе избирательной кампании по выборам депутатов Государственной думы РФ седьмого созыва», — отметила Памфилова.

Из этих 298 жалоб 170 находятся на рассмотрении в ЦИКе.

По трем жалобам установлены нарушения, 46 жалоб рассмотрены и нарушений не установлено, отчиталась Памфилова. По 16 жалобам проводится проверка в системе правоохранительных органов. 128 жалоб направлены на рассмотрение в регионы. Три жалобы требуют рассмотрения на заседании ЦИК.