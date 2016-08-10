Минск, 10 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В Витебске 10 августа подписаны соглашения между Витебским облисполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.

пресс-служба правительства Брянской области Встреча Александра Богомаза в Витебской области

Подписание документов состоялось после переговоров губернатора Брянской области Александра Богомаза с председателем Витебского областного исполнительного комитета Николаем Шерстенёвым. В составе российской делегации в Витебск прибыли председатель Брянской областной Думы Владимир Попков, зампред Брянской областной Думы Анатолий Бугаев, председатели комитетов Брянской областной Думы Валентин Суббот, Сергей Антошин, Валентин Пенюков, Владимир Вязов, Михаил Петровский, Сергей Чесалин, депутат Брянской областной Думы Виталий Беляй, руководители органов исполнительной власти Брянской области Олег Андрианов, Борис Грибанов, Галина Пугачева, президент Брянской ТПП Антонина Катянина, исполнительный директор Брянского комбината ООО «Брянский камвольный комбинат» Евгений Томак, директор ООО «Стройдело» Михаил Кабанов.

После посещения Витебска делегация Брянской области направится в Минск. Информация о переговорах и подписании документов на сайте Витебского облисполкома отсутствует. Также нет анонса встречи с делегации Брянской области с Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата товарооборот Белоруссии с Россией за I полугодие 2016 года составил $12,276,5 млрд — на 9,9% меньше, чем в январе-июне 2015 года. Экспорт белорусских товаров в Россию упал до $4,8167 млрд (— 4,2%), импорт из РФ упал ещё больше — до $7,4598 млрд (— 13,2%). Отрицательное сальдо белорусской стороны резко сократилось: — $2,6431 млрд за I полугодие 2016 года (-$3,5673 млрд за такой же период прошлого года). Заявленные в рамках Союзного государства «пять интеграционных проектов в промышленной сфере» провалились. Официальный Минск взял курс на диверсификацию экспорта и импорта, стремясь минимизировать зависимость от российского рынка сбыта и поставок российских товаров, прежде всего — энергоносителей.