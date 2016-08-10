Владивосток, 10 августа, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Вопрос о необходимости увеличения финансирования из госбюджета, компенсирующего дороговизну билетов с Дальнего Востока в центр России и обратно, был поднят на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства РФ. Увеличить размер субсидирования попросил глава Минвостокразвития Александр Галушка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, курирующего дальневосточные регионы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Субсидии

Читайте также: Улететь с Камчатки в Москву не только дорого, но и проблематично

Он обратил внимание президента на то, что проблема доступности авиасообщения традиционно волнуют жителей Дальнего Востока и пожаловался: «перечень маршрутов был расширен более чем в 2 раза, но без соответствующего увеличения финансирования». В итоге субсидируется 52 маршрута в европейскую часть России и обратно, и цены на билеты снижаются до 1800−12 500 рублей в одну сторону в зависимости от дальности перелета. В I полугодии субсидированными билетами смогли воспользоваться 158 тысяч пассажиров.

По «плоским» тарифам «Аэрофлота» с Дальнего Востока в 2015 году совершили перелёты 1,4 млн пассажиров, в 2016 году ожидается, что этот показатель увеличится до 1,6 млн человек. Отметим, стоимость таких билетов составляет 12 тысяч рублей в одном направлении и 20 тысяч рублей туда-обратно.

Кроме того, для повышения доступности перелётов работают программы поддержки регионального авиасообщения, в рамках которых из федерального бюджета субсидируется 20 маршрутов на Дальнем Востоке, а из бюджетов субъектов РФ — 233 маршрута. За шесть месяцев этого года в рамках этих программ перевезено 225 тысяч человек, сообщил Александр Галушка.

Как сообщало ИА REGNUM, субсидированные билеты и «плоские» тарифы доступны только тем, кто заботится о своих путешествиях заранее. Приобретать такие билеты нужно как минимум за месяц до перелёта. Если улететь, к примеру, из Якутска в Москву нужно уже через сутки, за билет придётся заплатить не менее 33 тысяч рублей, есть и билеты дороже 50-ти тысяч. Запланировавшим путешествие через неделю тоже не удастся ощутимо сэкономить — цена билетов от 31 тысячи рублей в одну сторону. С Камчатки билеты ещё дороже: через неделю прямым рейсом бизнес-класса — за 72−90 тыс. рублей или за 41,6−46,6 тыс. рублей с пересадками.