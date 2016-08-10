Москва, 10 августа, 2016, 17:10 — ИА Регнум. В России за неделю (2−8 августа) индекс потребительских цен составил 99,9%, с начала августа — 99,9%, с начала года — 103,8% (август 2015 г.: в целом за месяц — 100,4%, с начала года — 109,8%). Дефляция в РФ фиксируется вторую неделю подряд, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

За неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,5%, в том числе на свежие помидоры и огурцы — 10,7% и 8,2% соответственно, на картофель, морковь и капусту белокочанную — 4,1−4,9%.

Кроме того, рыба, яйца куриные, рис, макаронные изделия и вермишель стали дешевле на 0,1−0,3%.

Одновременно цены на сахар-песок увеличились на 0,6%, карамель, крупу гречневую и куры — на 0,2−0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. Годовая инфляция в России по данным ЦБ РФ на 25 июля составляла 7,2%. Напомним, за 2015 год она составила 12,9%.

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