Берлин, 10 августа, 2016, 16:57 — ИА Регнум. В ответ на недавние нападения в Германии её министр внутренних дел Томас де Мезьер (ХДС) хочет представить всеобъемлющий пакет мер в области безопасности, передаёт Bild. Среди последних — отмена обязанности сохранения врачебной тайны.

Курнаков Андрей. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

Согласно нововведению, врачи получают право в будущем вовремя информировать власти о планируемых преступлениях, которые готовят их пациенты. Ассоциация врачей отклоняет подобные планы.

Партнёры ХДС по коалиции — СДПГ — подвергли жёсткой критике инициативы де Мезьера. Последний представит проект реформы

по повышению безопасности в Германии 11 августа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о серии нападений в южной Германии. В ночь с 24 на 25 июля в ресторане Eugens Weinstube немецкого города Ансбах прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек, ещё 15 ранены. 27-летний сириец взорвал рюкзак, наполненный взрывчаткой и осколками после того, как ему запретили посетить переполненный музыкальный фестиваль в баварском городе. Годом ранее ему власти Германии отказали в предоставлении убежища.

В другом нападении 22 июля немец иранского происхождения насмерть расстрелял 10 прохожих на территории Олимпийского торгового центра в городе Мюнхен. Третий акт насилия имел место 19 июля в Вюрцбурге: 17-летний выходец из Афганистана с топором напал на пассажиров поезда. В результате ЧП по меньшей мере 15 человек получили ранения, а атаковавший был ликвидирован немецкой полицией.