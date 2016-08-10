Рио-де-Жанейро, Бразилия, 10 августа, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Алексей Власенко, президент Российской федерации прыжков в воду, уверен в том, что позеленевшая в одном из бассейнов в Рио вода никак не помешает нашим спортсменам бороться за олимпийские награды, сообщает «Лайф».

Alan Зелёная вода

Напомним, вода в одном из бассейнов олимпийского Рио, где соревнуются прыгуны с трамплина и вышки, по неустановленным пока причинам изменила свой цвет на зеленый. Организаторы соревнований не смогли дать внятных объяснений этому явлению, предположив, что причиной может быть неисправность фильтра очистки воды.

По словам Алексея Власенко, все российские прыгуны в воду настроены на победу, и на побочные явления не обращают внимания, следуя к своей цели. Он также заметил, что российским спортсменам приходилось тренироваться и в более трудных условиях, так что позеленевшая вода не станет для них серьёзным препятствием.