Сочи, Краснодарский край, 10 августа, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Скульптурные композиции «Иисус Христос» и «Аргонавты», выполненные известным монументалистом Зурабом Церетели, не «украсят» город-курорт Сочи. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города 10 августа, предложение скульптора об установке его работ на курорте было рассмотрено сочинскими архитекторами, однако одобрение оно не нашло.

solarilucho Скульптура Христа

Статуя Христа из бронзы высотой 33 метра, по предложению скульптора, должна была расположиться на постаменте в 47 метров на мысе Видном. Таким образом, по высоте композиция должна была сравняться с 30-этажным домом. Однако проект архитекторы отклонили. Свой отказ специалисты аргументировали тем, что городу была предложена уже готовая статуя, которая создавалась без учета архитектурных особенностей курорта. И вписать его сейчас просто не представлялось возможным.

Кроме того, его содержание стало бы нагрузкой на бюджет города.

Большинство аналогичных статуй расположено в католических странах. В православных странах подобных примеров нет, это не в традициях веры. В итоге 15 членов градостроительного совета проголосовали против установки статуи Иисуса, три специалиста «за», двое воздержались.

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Бронзовая композиция «Аргонавты» высотой 23 метра также не получила одобрения экспертов. Ее предлагалось разместить в Олимпийском парке. 16 экспертов из 20 проголосовали «против».

Напомним, проекты с предложением установить в городе скульптурные композиции «Иисус Христос» и «Аргонавты» известный скульптор Зураб Церетели помимо Сочи направил в Москву, Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург. Пока желающих установить у себя монументальные работы не нашлось.