Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 10 августа, 2016, 16:49 — ИА Регнум. На Ямале осуждён бывший заместитель главы администрации Лабытнанги Василий Лукаш. Суд признал его виновным в получении взятки, размер которой составил миллион рублей.

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Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении СКР, чиновник был задержан вечером 29 сентября 2015 года. Силовики посчитали, что он получил миллион рублей от руководителя коммерческой фирмы. Это была лишь часть шестимиллионной взятки. В обмен на деньги чиновник обещал принять таунхаусы в в новом микрорайоне города.

Лукаш настаивал на своей невиновности, и даже требовал через суд признать необоснованным возбуждение против него уголовного дела. Но суд не удовлетворил его требования. А сегодня, 10 августа, прозвучал приговор: чиновник отправлен в колонию строгого режима на восемь лет. Также он обязан уплатить штраф — 6 миллионов рублей.

Но, как пишет Ura.Ru, защита Лукаша не собирается сдаваться. В ближайшее время на приговор будет подготовлена кассационная жалоба.