Симферополь, 10 августа, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В терактах, которые должны были подготовить украинские военные в Крыму, могли погибнуть мирные жители и в том числе туристы. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Совета министров Крыма Руслан Бальбек.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планирование диверсий

«У кого-то еще остались сомнения в адекватности киевской власти? Теракт был запланирован в Крыму в разгар курортного сезона и, само собой, что подразумевалось — погибнут мирные жители! — написал чиновник. — Видимо, в украинском Минобороны на первое место ставят планирование операций против мирного населения… Чтобы сейчас там не верещали киевские политики о российской угрозе — они запятнали себя сотрудничеством с террористами!».

Как сообщало ИА REGNUM, ФСБ раскрыло в Крыму агентурную сеть украинской разведки и заявило о предотвращении терактов, подготавливаемых украинскими военными. Ночью 7 и 8 августа диверсанты с боем пытались прорваться в Крым через российско-украинскую границу, в перестрелке погиб сотрудник ФСБ.

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