Великий Новгород, 10 августа, 2016, 16:44 — ИА Регнум. В Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого на бюджетную форму обучения зачислено 768 абитуриентов. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 10 августа, в пресс-службе вуза, до 15 августа открыт приём документов на платную форму обучения.

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«Предполагается, что будет зачислено ещё около 400 человек», — отметили в НовГУ.

За время работы приёмной комиссии было принято 5284 заявления, из них 2390 подано физическими лицами. На данный момент сдано 1307 подлинников аттестатов, средний конкурс по ним составил 1,77 человека на место.

Наибольшее число заявлений подано абитуриентами из Великого Новгорода — 49,9%, Новгородской области — 25,1%, иногородние абитуриенты составили 25%.

Напомним, что в этом году приём в НовГУ ведётся на четыре специальности, 40 направлений и 23 профиля бакалавриата. Суммарное число бюджетных мест, включая магистратуру, — 920, но приём документов в магистратуру идёт до 10 августа.