Москва, 10 августа, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Заседание суда по делу жилищных очередников, голодающих в Банном переулке Москвы, перенесено на 30 августа 2016 года, заявила корреспонденту ИА REGNUM председатель общественной организации «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова. Очередники подали заявление о фальсификации данных в Следственный комитет РФ.

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«Перенесли на 30 августа в связи с тем, что обнаружилась фальсификация доказательств, а именно в протоколах и рапортах не были поставлены подписи задерживающих полицейских», — сообщила Мартьянова, пояснив, что присутствующие в зале суда сотрудники полиции отрицали свои подписи под документами.

«Сотрудники полиции сказали, что это не их подписи. Они данные протоколы не подписывали. Некоторые сотрудники, которые были вызваны в суд, даже не работали в тот день, когда задерживали очередников. О тех, кто задерживал нас, не было ни слова. Хотя известно, что нас тогда забирал в отделение полицейский отряд под руководством Вертякина Олега Владимировича», — уточнила Мартьянова. По ее словам, в суд вызваны дополнительные свидетели со стороны полиции.

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Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник голодовки Тимур Анисимов, напротив здания приемной «Единой России» в Банном переулке продолжают находиться очередники, объявленная голодовка продолжается.

Напомним, бессрочная голодовка очередников началась с 1 июля 2016 года. С целью привлечь внимание мэрии Москвы к проблеме очереди на жилье в Банном переулке десять жительниц Москвы жили в полиэтиленовой палатке. Сотрудники полиции неоднократно увозили протестующих очередников в Мещанское отделение, однако держали там недолго.

Вечером 4 августа 2016 года лагерь очередников снесли: рабочие начали копать место, где голодающие разбили свой лагерь. Территорию огородили и повесили табличку «На Банном ведутся работы по благоустройству территории, просьба по газонам не ходить». Тех, кто противился требованию освободить территорию, отвезли в отделение полиции, однако вскоре отпустили без составления протоколов.

10 августа 2016 года в Мещанском суде были запланированы слушания по задержаниям очередников. В суд явились голодающие и сотрудники полиции.