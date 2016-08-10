Рига, 10 августа, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Латвийские дороги разрушаются быстрее, чем их успевают ремонтировать, а ситуация с региональными и местными дорогами — катастрофическая, заявил экс-премьер Латвии, руководитель организации «Latvijas ceļu būvētajs» (Строитель латвийских дорог) Андрис Берзиньш, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Александр Дейнека. Дорога на Монт-Вернон. 1935

Как сообщил Берзиньш, между региональными и главными дорогами на сегодняшний день, существует целая пропасть. Причина сложившейся ситуации — упразднение дорожного фонда Латвии.

«Ситуация создалась в 2003 году, когда автодорожный фонд, так называемый специальный бюджет, был просто-напросто ликвидирован. Министр финансов того времени Валдис Домбровскис и занимавший тогда должность премьера Латвии Эйнар Репше посчитали, что бюджетом будет проще управлять, если все деньги будут в одном котле. И, фактически, с тех пор вся отрасль дорожных и мостовых работ — в застое: никакие работы не ведутся, все ждут, когда будет принят бюджет следующего года. Никто никогда не знает, сколько денег будет выделено. Поэтому та грань, которая сегодня разделяет главные дороги, региональные дороги и местные дороги — подобна пропасти. В этом единогласны все эксперты», — подчеркнул Берзиньш.

Также он добавил, что ситуация достигнет критического уровня через пару лет, когда закончатся средства, выделенные Евросоюзом. «Бомба замедленного действия, заложенная Эйнаром Репше, взорвется в январе 2019 года. Поэтому мы должны возобновить автодорожный фонд, наращивать средства, выделяемые госбюджетом и не рассчитывать, что кто-то нам даст какие-то деньги, чтобы мы обеспечивали собственную безопасность», — указал эксперт.

По словам Берзиньша, деньги, которые автомобилисты платят в виде налогов, должны возвращаться на ремонт и содержание дорог. А на сегодняшний день, ситуация такова — с автоводителей ежегодно собирают более 565 млн евро, но из них только около 30% уходят на дороги. Остальные средства перераспределяются по другим отраслям.

10 августа созданная по инициативе министра сообщения Улдиса Аугулиса экспертная группа представит свое видение долгосрочного развития дорожного хозяйства Латвии. В свою очередь, экс-премьер выразил надежду, что эксперты представят эффективную модель финансирования отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году в Латвии 46% всех асфальтированных и 41,8% грунтовых дорог находились в плохом или очень плохом состоянии, и общее состояние дорог продолжает ухудшаться. Как заявил председатель правления ГАО «Латвияс Валстс цели» (Латвийские государственные дороги) Янис Ланге, обновление асфальтового покрытия госдорог производится в объемах, вдвое меньше необходимых, а работ по обновлению и перестройке мостов — в объемах, которые в четыре раза меньше необходимых. Благодаря средствам еврофондов состояние государственных главных и региональных дорог улучшается, в то же время ухудшается состояние дорог местного значения.

Напомним, всего в Латвии 74 тысячи километров дорог. 39 тысяч приходятся на самоуправления, 21 тысяча — государства, 11 тысяч — это лесные дороги и другие. Около 50% дорог и мостов Латвии пребывают в критическом состоянии и остро нуждаются в ремонте. Ежегодно плохое состояние дорог обходится латвийцам примерно в 840 миллионов евро. В недавнем отчете CSDD (Дирекция безопасности дорожного движения) значиться, что более 45% машин не могут пройти технический осмотр по причине неисправностей, полученных в результате езды по плохим дорогам.

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