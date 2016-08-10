Красногорск, 10 августа, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Несмотря на заявленные усилия правительства, школьники Московской области по-прежнему остаются во власти учебы во вторую смену. По данным пресс-службы областного парламента, на начало 2015/2016 учебного года во вторую смену обучались более 59,5 тысяч школьников. В таком режиме работало 268 областных школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. Устный счёт (фрагмент). 1895

На начало 2015/2016 учебного года в Московской области насчитывалось 1376 школ и 14 их филиалов, в которых обучались с 717,509 тысяч детей. Из них во вторую смену учились 59,503 тысяч человек или 8,3% от общей численности учеников. Третья смена, по данным Мособлдумы в Подмосковье отсутствует.

На сегодняшний день вторая смена продолжает существовать в 47 муниципалитетах — 19 городских округах и 28 муниципальных районах Московской области.

«В Московской области в 2013 году была принята и действует государственная программа «Образование Подмосковья» на 2014−2025 годы. Одной из основных задач данной Программы является снижение доли обучающихся во вторую смену», — отмечают в пресс-службе областного парламента.

Способом избавления школьников от обучения во вторую смену может стать строительство новых школ или организация пристроек к уже существующим зданиям образовательных учреждений. Так, с 2013 по 2015 году в Подмосковье было построено 55 общеобразовательных учреждений. В 2016 году планируется строительство ещё 27, а в 2017 году — 22.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в поселке Большевик Серпуховского района Московской области, по словам главы района Александра Шестуна, родители школьников объявили голодовку. Люди требовали строительства новой школы, так как число учащихся в существующем учебном заведении превышает норму в два раза. «Сейчас количество учеников в школе превышает норму в два раза. Раз учащихся больше, чем разрешено по проекту школы, значит, они будут учиться в три смены», — заявил тогда Шестун. Сигнал об обучении в тертью смену также поступал из Ногинска, бурное строительство жилья и отсутствие социальной инфраструктуры вынудило местных школьников заканчивать шуольные занятия после семи часов вечера.

Читайте также: «Третья смена — не предел: строительный бум стал кошмаром для школ Ногинска»