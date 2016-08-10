Выборг, Ленинградская область, 10 августа, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Историко-культурный музей-заповедник «Выборгский замок» в Ленинградской области потратил на оборудование камеры пыток и рыцарского зала по 400 тысяч рублей. Соответствующие закупки были объявлены 9 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Бернард Пикар. Пыточная камера испанской инквизиции

Музейный комплекс объявил о создании анимационной программы «Камера пыток» и провел соответствующую закупку у единственного поставщика. Организовывать программу будет индивидуальный предприниматель Юлия Белоусова.

Согласно техническому заданию, анимационная программа включает в себя «демонстрацию предметов, используемых при проведении средневековых пыток, с соблюдением требований противопожарной безопасности и личной безопасности посетителей».

Аналогичную сумму музей выделил на анимационную программу «Рыцарский зал». Закупка проведена у индивидуального предпринимателя Дмитрия Никонова. По техзаданию анимационная программа включает в себя демонстрацию средневековых ремесел: уличной кузницы, гончарного промысла, кожевенной мастерской и ярмарочных представлений по мотивам средневековых забав.

Также программа включает в себя проведение реконструкции поединков рыцарей, переодевание и фотографирование в доспехах и средневековых костюмах, представление «Выкуп невесты».

Оба договора будут подписаны на срок до 31 августа.

Напомним, что в апреле Выборгский замок разместил вакансию на должность «самого терпеливого и вежливого палача с хорошим чувством юмора» в камеру пыток. Тогда вакансия заинтересовала более полусотни соискателей. В итоге вакантное место удалось заполучить жителю Выборга Сергею Куличкову.