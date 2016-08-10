Астана, 10 августа, 2016, 17:40 — ИА Регнум.



Eduardo Woo Игра Pokemon Go на смартфоне

В Комитете государственного контроля в области связи, информатизации и СМИ Министерства информации и коммуникаций Казахстана считают, что игра Pokemon Gо в какой-то мере угрожает безопасности, как, впрочем, и любое другое приложение. Такое заявление в ведомстве сделали в ответ на запрос информационного агентства «Казинформ».

Несмотря на это, в Комитете относятся к данной игре весьма нейтрально, а потому не рассматривают ограничение на использование игры Pokemon Go на территории Республики Казахстан.

«Какие-либо меры в отношении данной игры будут приняты только в случае нарушения законодательства», — цитирует агентство ответ Комитета.

В информации также сообщается, что в Казахстане отсутствует список запрещенных на территории страны игр.

Напомним, игра Pokemonи Go является разработкой компании Niantic, которая, в свою очередь, является стартапом Google. Официальный релиз игры состоялся 6 июля 2016 года в США, Новой Зеландии и Австралии. До конца июля игра вышла в 32 странах Европы, Канаде, Гонконге и Японии, а в начале августа — в странах Латинской Америки. Игра обрела огромную популярность по всему миру. По данным компании Annie App, на 1 августа 2016 года количество загрузок игры составило более 100 миллионов.

По данным TechCrunch, ежедневно игра приносит разработчикам около 10 млн долларов США.

Между тем, правительства некоторых стран посчитали эту игру угрозой для национальной безопасности, поскольку особенность игры состоит в том, что она использует технологию дополненной реальности.

Приложение Pokemon Go получает доступ ко всем мультимедиаустройствам смартфона — фото и видеокамерам, микрофону, GPS, гироскопу, а также к подключаемым устройствам, в том числе USB. При этом, в пользовательском соглашении, которое обычно никто не читает, разработчики игры признают, что сотрудничают с государственными структурами и частными компаниями и могут раскрыть перед ними любую информацию о пользователе игры Pokemon Go.

Эти факты послужили причиной запрета на игру полицейским Индонезии, находящимся на службе, полного запрета на территории Ирана и запрета для мусульман на территории Малайзии. Кроме того, с 1 августа игра Pokеmon Go запрещена в армии Израиля.