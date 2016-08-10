Екатеринбург, 10 августа, 2016, 16:26 — ИА Регнум. В Свердловской области 80-летняя дама заказала убийство своей дочери и зятя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Василий Верещагин. Старуха-нищенка 96 лет. 1891

Как отметил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, женщина и её дочь уже три года ведут имущественный спор. Неоднократно они подавали заявления друг на друга. В один миг пожилая дама решила избавиться от своей дочери и за помощью обратилась к малознакомому человеку, ведущему асоциальный образ жизни. За солидное вознаграждение она предложила ему убить дочь и зятя.

Но операция сорвалась. Дело в том, что у назначенного в исполнители гражданина оказались знакомые среди силовиков. Информация о готовящемся преступлении попала к ним, а остальное было делом техники.

Сама пенсионерка, которая оказалась ветераном металлургического производства, отрицает свою вину. Тем не менее, СКР уже возбудил в отношении неё уголовное дело. Скорее всего, до суда она пробудет под домашним арестом.