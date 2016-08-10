Сыктывкар, 10 августа, 2016, 16:24 — ИА Регнум. В Коми сегодня примерно в 10.00 на 80-ом километре автодороги «Сыктывкар-Ухта» произошло ДТП с участием автобуса, водитель которого совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УВД по Коми.

PublicDomainPictures Перевернувшийся автобус

В результате дорожной аварии 17 пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в медицинские учреждения для обследования и оказания помощи.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщает местное информагентство «Комиинформ», 15 детей 1999 и 2000 годов рождения доставили в Княжпогостскую центральную районную больницу. У одной девочки — состояние средней степени тяжести, у остальных пострадавших — удовлетворительное.

Из двух пострадавших взрослых госпитализация потребовалась лишь одному, его отвезли в Усть-Вымскую ЦРБ.

В район выехала группа специалистов из Центра медицины катастроф во главе с министром здравоохранения РК Дмитрием Березиным.

С детьми будут работать невролог, хирург, травматолог и психолог. Водитель автобуса не пострадал.