Владикавказ, 10 августа, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В РСО-Алания нехватка лекарств, вымогательство со стороны медперсонала и врачебные ошибки вынудили власти республики начать чистку в системе здравоохранения. Как сообщает 10 августа корреспондент ИА REGNUM , своего поста лишился врио главы Минздрава региона Таймураз Ревазов, член команды умершего в феврале 2016 года руководителя Северной Осетии Тамерлана Агузарова.

Владимир Маковский. На приеме у врача. 1900

До министра от занимаемых должностей были освобождены главные врачи ряда ведущих лечебных учреждений города Владикавказа и сельских районов, но кадровые перестановки ситуацию в медицине не изменили в лучшую сторону. Нынешний временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров назвал существующее положение дел в медицине республики недопустимым и заявил о необходимости полного воссоздания системы здравоохранения. Реанимировать же ее поручено врачу из Иваново, 40-летнему кандидату медицинских наук Михаилу Ратманову, утвержденному 8 августа главой Минздрава республики.

Поясним, что министерский портфель власти региона предлагали выходцам из Осетии, которые работают в известных клиниках Москвы, но никто из них не согласился возглавить ведомство с многочисленными финансовыми и кадровыми проблемами. Выбор был остановлен на Михаиле Ратманове. Его кандидатуру поддержали и в Минздраве России.

Новому министру Вячеслав Битаров поручил конкретные задачи. Первоочередными из них являются: обеспечение больных медикаментами, борьба с вымогательством со стороны медперсонала и врачебные ошибки. Все это отныне будет пресекаться жестко, вплоть до лишения свободы. К этой работе уже подключились и органы МВД. Накануне при получении взятки в размере 20 тысяч рублей был задержан хирург, который за операцию потребовал от родственников пожилого мужчины указанную сумму.

Михаил Ратманов добровольно согласился наладить работу здравоохранения республики. Его попросили обратить особое внимание на недостаточную оснащенность материально-технической базы медучреждений, изношенность основных средств и неэффективность проведения госзакупок. «Нам предстоит вместе создать на осетинской земле удобную, безопасную и надежную систему здравоохранения для всего населения. Безусловно, нужна будет поддержка и правительства республики, и руководителей медучреждений», — подчеркнул министр.

Напомним, что в Северной Осетии медучреждения оказались в долгах. Например, задолженность Ардонской районной больницы во внебюджетные фонды составляет более 50 млн рублей. В ходе майского визита в республику министра здравоохранения России Вероники Скворцовой были обозначены самые болевые точки региональной медицины. Однако жители республики так и не почувствовали позитивные изменения.

Комментируя новое назначение в правительстве, местные эксперты считают, что не следует ожидать от человека, приглашенного из другого региона, быстрого решения накопившихся годами проблем. В лучшем случае ему удастся навести порядок в самом министерстве, а на все остальное нужны значительные средства, которых в бюджете сегодня остро не хватает. Остается рассчитывать только на поддержку федерального центра. Нельзя забывать и о том, что в регионе продолжается оптимизация медучреждений. Десятки врачей и медицинских сестер могут пополнить ряды безработных.

Как сообщало ИА REGNUM, на двухгодичную программу модернизации объектов здравоохранения Северной Осетии было израсходовано 1 млрд 900 млн рублей. Средства были направлены в регион из федерального бюджета. Более 600 млн из указанной суммы израсходовано на оснащение 20 лечебно-профилактических учреждений республики.