Рига, 10 августа, 2016, 16:09 — ИА Регнум. Техническое состояние около 40% рижских школ «несколько тревожное», и если ничего не будет сделано, то объекты придется закрыть, заявил руководитель Государственного бюро по надзору за строительством (ГБНС) Петерис Друкис, сообщает портал Lsm.lv.

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Как пояснил Друкис, речь идет о несущей способности зданий и их механической прочности. Также он добавил, что в целом, техническое состояние столичных школ вызывает тревогу.

Как заметил представитель ГБНС, зачастую строители пытаются скрыть деформации зданий, утепляя их. А это, в свою очередь, опасная тенденция, так как от этого дома стабильнее не становятся.

Директор Рижской волейбольной школы, в которой был обнаружен самый большой дефект (несущая стена вся потрескалась), Гунта Паегле сообщила, что проблема была обнаружена еще два года назад, но тогда Рижская дума отказала в финансировании из-за отсутствия средств. На данный момент, если европейские деньги не удастся получить, самоуправление не исключает возможность выделить финансирование на ремонт из казны города.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по сообщению ГБНС, почти половина проверенных зданий в Латвии опасны для эксплуатации. Так, за шесть месяцев 2016 года Государственное бюро по надзору за строительством проверило по всей Латвии 400 объектов, более половины из которых (57%) находятся в отличном или хорошем состоянии, 43% — небезопасны для эксплуатации, а в шести случаях пришлось частично или полностью ограничить доступ в здания. Как сообщил Петерис Друкис, среди главных факторов риска по-прежнему устойчивость (68%), доступность среды (30%) и самовольное строительство (19%). Комментируя результаты проверок, руководитель Бюро заявил, что в 2016 году число опасных зданий выросло — по сравнению с 2015 годом более, чем на 30%.

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