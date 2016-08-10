Махачкала, 10 августа, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Около ста жителей «Научного городка», дачного общества «Ватан» и нескольких многоквартирных домов улицы Акушинского перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия воды в их домах, передает 10 августа корреспондент ИА REGNUM. Жильцы перекрыли улицу Акушинского на два часа, после чего их разогнал ОМОН.

Meditations Кран без воды

По словам жителей, воду подают только ночью с 2 часов ночи до 5 часов утра. Перебои начались с мая месяца и с началом поливного сезона. Митингующие считают, что воду, которая поступала в город по водопроводу из Кизилюрта, подают в поля. «Видимо за эту воду деньги дают большие, потому что она используется для посевов. Мы обращались в разные инстанции, но везде отвечают отписками. Вынуждены вот так действовать», — заявил участник митинга Хаджимурад Магомедов.

Отметим, часть жителей Махачкалы использует воду из Канала Октябрьской революции (КОР), которая проходит от реки Сулак в районе города Кизилюрт, проходит по центру Махачкалы и до Избербаша. Вода из этого канала аккумулируется в Хушетском водохранилище и после хлорирования подается в дома. Другая часть горожан использует более качественную воду из Миатлинского водовода.

По словам экономического обозревателя газеты «Новое дело» Андрея Меламедова, вода из КОРа является поливной и именно для этого построили канал. Обеспечить весь город питьевой водой может Миатлинский водовод. Только для этого необходимо построить на Тарнаирских очистных сооружениях насосную станцию ценой 60 млн рублей. «На строительство самих очистных сооружений было потрачено более 4 млрд рублей. На этом фоне, 60 млн для города кажется смешной ценой. Если бы это было сделано, не было бы никаких проблем с питьевой и поливной водой. А горожане бы потребляли не хлорированную жижу, а нормальную воду», — сообщил Меламедов.