Москва, 10 августа, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Антимонопольное ведомство Италии заявило о намерении взыскать с немецкого автоконцерна Volkswagen Group штраф в объеме 5 млрд евро, передаёт Automotive News Europe. Причиной этому послужило то, что, по словам ведомства, компания дезинформирует покупателей автомобилей о результатах дизельных выбросов в атмосферу. В свою очередь автоконцерн планирует оспорить штраф в административном суде. Компания готова предоставить весомые основания для апелляции.

Stephen Hanafin Автоконцерн «Фольксваген»

Volkswagen group и так на сегодняшний момент грозит уголовное расследование в США, Южной Корее и других странах по обвинению в фальсификации экотестов и занижении показателей уровня выбросов дизельных двигателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года автоконцерн Volkswagen Group был пойман на фальсификации испытаний дизельных выбросов в США. После этого ряд стран также начали расследование в отношении немецкой компании, среди них: Южная Корея, Норвегия, Швеция, Франция и другие. В России к Volkswagen Group претензий нет. В результате расследования, проведённого в отношении компании, выяснилось, что экологические требования Российской Федерации со стороны автоконцерна были нарушены, однако в связи с тем, что компания добровольно исправила нарушения, в Росстандарте заявили, что штраф с компании взыскивать не намерены.

Читайте также: «Дизельгейт»: загнать Германию в стойло Трансатлантического партнёрства

Tesla и «дизельгейт»: как США запускают «зелёную революцию» в автомире

«Дизельгейт»: ЕC роет себе новую яму