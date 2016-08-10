Москва, 10 августа, 2016, 16:06 — ИА Регнум. Российский актер Александр Агапов за гонорар в 100 тысяч рублей исполнил роль российского «наемника Дмитрия» в документальном фильме Sky News о войне в Сирии. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на самого артиста.

mil.ru Русский наёмник

В сюжете Sky News фигурируют некий мужчина по «имени Дмитрий», который рассказывает о своем участии в качестве наемника в военной операции РФ в Сирии. НТВ утверждает, что роль «Дмитрия» сыграл московский артист Александр Агапов.

Молодой человек уже рассказал российским журналистам, как проходили съемки «разоблачительного фильма». В качестве доказательств своих слов Агапов представил диктофонную запись интервью с сотрудниками СМИ Великобритании.

«Сразу видно, что это журналисты, которые хотят собрать некий компромат на Россию, — сказал Агапов. — Но тут Джон (репортер Джон Спаркс) ошибся немного. Он думал, так все просто. Он, наверное, забыл, в какую страну приехал».

Отметим, что материал Sky News анонсировался как сенсационное разоблачение российских военных, которые якобы проводят в пригороде сирийского города Алеппо наземную операцию.