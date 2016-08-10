Москва, 10 августа, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего главы Кировской области Никиты Белых, арестованного по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Trevor Leyenhorst Арест недвижимости

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белых был задержан в Москве 24 июня в одном из ресторанов. По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятки на общую сумму 400 тыс. евро (24,1 млн рублей).

Читайте также: СК РФ: В Москве за взятку задержан губернатор Кировской области Белых

28 июля Белых был освобождён от занимаемой должности губернатора. Временно исполняющим обязанности главы Кировской области назначен Игорь Васильев, ранее занимавший должность главы Росреестра.