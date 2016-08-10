Челябинск, 10 августа, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Челябинская организация «Компас», уличенная в «секс-просвете» при проведении тренингов по профилактике ВИЧ, планирует продолжить свою деятельность в школах Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Джон Уотерхаус. Пробуждение Адониса. 1899

В планах «Компаса» после завершения тренингов в областном центре начать проводить тренинги в населенных пунктах региона.

«Поскольку летнюю кампанию оздоровительную мы начали в июне, мы ее заканчиваем в августе. Мы продолжаем проводить тренинги, получать от образовательных учреждений обратную связь только в положительном ключе и с предложением продолжать нашу работу на территории Челябинской области в учебное время, чтобы охватить наибольшее количество детей», — поделилась планами руководитель организации МБУ ЦПС «Компас» Мария Артемьева.

В России НКО, занимающиеся работой по профилактике СПИД и ВИЧ, нередко попадают под статус иностранного агента. Некоторые в связи с этим закрывают свою деятельность. Так, в феврале 2016 года Минюст объявил НКО «Сибальт» из Омска, а в апреле «Социум» из Энгельса Самарской области иностранными агентами и внес в соответствующий реестр. 22 июня 2016 года иностранным агентом была признана московская НКО «ЭСВЕРО», объединяющая несколько региональных организаций по профилактике СПИД и ВИЧ.

Руководитель бюджетного учреждения «Компас» по факту закрытия схожих по профилю НКО Минюстом, в связи с признанием их иностранными агентами, выразила сожаление. «Я думаю, что тем самым работа в какой-то мере тормозится. Я не знакома в полной мере с этой организацией [ЭСВЕРО], слышать слышала, да мы работаем, но мы в нашей организации не имеем право принимать иностранные деньги. Если мы работаем преимущественно со школьниками, с молодежью, да, которая не в проблеме, то те организации больше работают с теми группами, которые находятся в проблеме — наркозависимыми лицами. То есть там другой подход, другие формы работы», — пояснила Мария Артемьева.

Руководитель учреждения вновь подчеркнула, что деятельность МБУ ЦПС «Компас» лицензирована в системе здравоохранения. «Наши тренеры действительно проходили лицензирование», — уточнила Мария Артемьева.

Напомним, 7 мая 2013 года Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия, принятую 25 октября 2007 года. Конвенция Совета Европы предписывает половое воспитание детей.